وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن الميليشيات الحوثية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم، وخرق وقف إطلاق النار في الحديدة".

وتابع "إن الميليشيات تواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار (المسيّرة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، مما يمثل تهديدًا حقيقيًّا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضًا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكهولم".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".

(ش ع)