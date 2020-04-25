التحالف يمدد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 نيسان من هذا العام، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف المالكي:" وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس الموافق 23 أبريل/نيسان 2020.

وقال العقيد المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وتابع قائلاً" ستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قال الأسبوع الماضي، إن الحوثيين قاموا بـ 1096 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في اليمن، وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

(ش ع)