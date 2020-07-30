التحالف الوطني الديمقراطي السوري يهنئ الشعب السوري بعيد الأضحى

بحلول عيد الأضحى المبارك، هنأ التحالف الوطني الديمقراطي السوري في إقليم عفرين جميع المسلمين والسوريين بهذه المناسبة عبر بيان كتابي جاء فيه:

"نبارك لجميع المسلمين في العالم حلول عيد الأضحى المبارك، ولجميع السوريين في الشتات والداخل ونأمل أن يكون هذا العيد، عيد محبة وخير، وعيداً تنتهي فيه معاناة كل السوريين ويعود النازحون إلى ديارهم وتنتهي الحروب والاحتلالات ويعم الاستقرار والسلام كل أرجاء المنطقة.

كما نحث كل المواطنين في سوريا بهذه المناسبة المباركة على ضرورة اتخاذ التدابير الصحية وإجراءات السلامة الشخصية درءاً لخطر انتشار فيروس كورونا، وأن نكون حذرين في لقاءاتنا لكي لا يتحول هذا العيد من مناسبة فرح إلى عامل مساعد لانتشار المرض".

كل عام والعالم أكثر سلاماً

كل عام وشعبنا بخير.

(ل)

ANHA