التحالف الدولي: إصابة جندي أمريكي ومقتل مقاول وإصابة ٥ متعاقدين في هولير

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو على التويتر :" تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة. قُتل مقاول مدني واحد ، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي واحد" .

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة هولير وضواحيها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة هولير وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

واضافت، إن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل

(ي ح)