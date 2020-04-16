التحالف الدولي يؤكد التزامه بمحاربة داعش في سوريا والعراق

وأصدر التحالف الدولي بياناً على موقعه الرسمي قال فيه "اجتمع اليوم القادة السياسيون للمجموعة المصغرة في التحالف الدولي ضد داعش للتأكيد مجدداً على التزامنا المشترك بالاستمرار في القتال ضد داعش والحفاظ على توحيد الأهداف والتماسك في العراق وسوريا".

وبحسب البيان اتفق القادة على ممارسة أقصى ضغط ممكن على داعش في العراق وسوريا بالرغم من التحديات الكثيرة المتعددة الجوانب بما في ذلك التحديات التي يُشَكِّلْها وباء كوفيد-19، وذلك بغرض إلحاق الهزائم المستمرة للجماعة الإرهابية في العراق وسوريا والتحلي باليقظة في مواجهة خطر داعش .

كما اتفقوا على أهمية الحفاظ على الوسائل والموارد العسكرية والمدنية وتخصيصها لاستمرار جهود التحالف في العراق وسوريا بما في ذلك توفير الدعم للقوات الشريكة.

واتفقوا أيضاً على استئناف الدور التدريبي لعملية العزم الصلب، عندما تسمح الظروف، حيث إنه مُعَلَّق مؤقتاً بسبب الوباء.

وأكد القادة السياسيون أيضاً على "أهمية زيادة ما لدينا من أشكال عديدة لدعم المناطق المحرَّرَة واستقرارها، كما أكدوا أيضاً على الحاجة للتركيز على جهود التحالف مدنياً وعسكرياً في مجالات التواصل والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وإحلال الاستقرار ومكافحة تمويل داعش والتنسيق العسكري السياسي وتشجيع أعضاء مجموعة العمل على التواصل الفعال لاستمرار مهامهم الحيوية.

كما عَبَّر القادة السياسيون عن تضامنهم الثابت وعزمهم على القتال ضد داعش خلال الأزمة الصحية العالمية الحالية بل والتطلع لعقد الاجتماع الوزاري الكامل المقبل للتحالف الدولي في إيطاليا في أقرب وقت تسمح به الظروف.

(ي ح)