تصريحات كوبثي جاءت خلال مؤتمر صحفي عُقد في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، بالتزامن مع بدء توليه مهامه في قوات العمليات الخاصة في سوريا والعراق.

وحضر المؤتمر الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كبرائيل كينو ونائب قائد العمليات الخاصة في العراق وسوريا كيفين كابثي والناطق باسم قوات التحالف الدولي واين ماروتو.

الناطق باسم قوات التحالف الدولي واين ماروتو تحدث خلال المؤتمر الصحفي وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في القضاء على داعش، وقال ماروتو " أنجزنا المهام الموكلة إلينا في القضاء على داعش وزواله، وبجهود من قوات سوريا الديمقراطية والقوات العراقية وقوات البيشمركة، مهمتنا الأساسية هزيمة داعش في سوريا والعراق".

ثم تحدث نائب قائد قوات العمليات الخاصة في سوريا والعراق كيفين كابثي عن مهام قوات التحالف، وقال " تم إنجاز مهمتنا في العراق وسوريا بتدريب ١٢٠ ألفًا من القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، ونحن الآن في مرحلة جديدة. التحالف ملتزم فيها بتقديم الدعم لهذه القوات، ولم تنتهِ المهمة، ونحن ملتزمون حتى القضاء على داعش وعلى شبكاته المالية، لقد استطعنا تحرير ٨ مليون شخصًا في العراق وسوريا بفضل التنسيق مع قوات التحالف وقسد والبيشمركة والقوات العراقية".

كينو كبرئيل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية أكد استمرار العمل المشترك بين قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ومواصلة الجهود المشتركة من أجل "هزيمة داعش لضمان زواله من جميع النواحي، ليس فقط من الناحية العسكرية بل من الناحية الفكرية أيضًا، وللقضاء على جميع مصادر تمويله المالية".

وتابع كينو: "هناك جهود مشتركة سيتم تنفيذها في مجال المخيمات ومراكز اعتقال عناصر داعش، بالإضافة الى دعم البنية التحتية لفتح المجال أمام الأهالي للعودة إلى منازلهم، وضمان هزيمة داعش الفكرية وقطع جميع طرق التي يستخدمونها لدعم عملياته".

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ANHA