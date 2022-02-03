التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال جوي على تخوم عفرين المحتلة

نفذت ثلاث طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي، استهدفت منزلاً من طابقين كان يتحصن بداخله المرتزق "أبو حسام البريطاني" الذي يرجح بأنه أحد قياديي مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، وعدد من المرتزقة من الجنسية الأجنبية.

وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فإن الطائرات المروحية حلقت في السماء لأكثر من ساعتين ونصف، واستهدفت المنزل بالرشاشات الثقيلة قبل تنفيذ العملية، وسط إطلاق نداءات للأهالي عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج من المنزل تحت طائلة الاستهداف المباشر.

بدأت العملية في قرابة الساعة 12 مساءً، واستمرت لقرابة الساعة 2 ونصف، لتغادر بعدها المروحيات المنطقة بعد تحليقها لقرابة نصف ساعة على ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

الجدير بالذكر أن المنزل الذي تم استهدافه يقع على الشريط الحدودي مع تركيا بمسافة لا تتجاوز 500 متر، بالقرب من حاجز للمرتزقة في قرية دير بلوط التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، على أطراف منطقة أطمة التابعة لريف إدلب الشمالي.

حول العملية قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قوات العمليات الخاصة نفذت بنجاح مهمة لـ "مكافحة الإرهاب" في شمال غرب سوريا اليوم الخميس.

فيما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز، أن القوات الأميركية دمرت مروحية تابعة لها بعد تعرضها لعطل واضطرارها للهبوط أثناء تنفيذ عملية بشمال غرب سوريا ضمن إطار "مكافحة الإرهاب".

هذا ونفذ التحالف الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019 عملية مماثلة في مدينة إدلب بالقرب من الحدود السورية - التركية، استهدفت أبو بكر البغدادي، مما أدى إلى مقتله.

(ف إ/ س ر)