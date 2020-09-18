التحالف الدولي يخطط لنشر معدات قتالية جديده في شمال وشرق سوريا

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي العقيد واين ماروتو في بيان له أن عملية العزم الصلب مستمرة بالتعاون مع الشركاء المحليين في سوريا (قوات سوريا الديمقراطية) لضمان الهزيمة الحتمية لمرتزقة داعش.

وأكد المتحدث بأنه وعلى الرغم من هزيمة داعش وتدهور قيادته إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا.

وكشف المتحدث باسم عملية العزم الصلب أنهم يخططون لنشر "أصول مشاة ميكانيكية بما في ذلك مركبات برادلي القتالية في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة عمليات هزيمة داعش بأمان.

(ي ح)