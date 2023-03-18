التحالف الدولي يعزي باستشهاد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

وجاء في بيان لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في التحالف الدولي نشر عبر معرفاتها الرسمية على موقعي فيس بوك وتويتر، أنها تشاطر أسر وأحباء وزملاء الشهداء هذا الألم العميق، مؤكدةً أنها لن تنسى تضحياتهم وتفانيهم في خدمة بلدهم والحفاظ على السلامة والاستقرار في سوريا.

وجاء في البيان “تعرب العمليات الخاصة المشتركة في التحالف الدولي عن تعازيها الحارة لقوات قسد الشريكة لنا ولأهالي الأبطال الذين فقدوا حياتهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مؤخراً. لا يمكن نسيان تضحياتهم وتفانيهم في خدمة وطنهم وعملهم المستمر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا”.

يذكر أنه خـلال تـنقل قوّة من وحدات مكافحة الإرهاب YAT فـي طريقهم إلـى مـدينة السلیمانیة في باشور كردستان مـساء ١٥ آذار ٢٠٢٣، سـقطت حوامتان كـانـتا تقلانهم نتيجة لـظروف الـطقس السيئ، وأدى ذلـك إلـى استشهاد 9 مقاتلين بينهم قـائـد قـوات مـكافـحة الإرهاب شـرفـان كوباني.