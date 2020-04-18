التحالف العربي: إطلاق باليستي حوثي باتجاه المدنيين في مأرب

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 22:52 من مساء أمس، أطلقت الحوثيين صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية وفق ما نقلته شبكة "واس".

وأوضح العقيد المالكي أن تصعيد الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض "الميليشيا" لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار مدة أسبوعين.

وبيّن العقيد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في الداخل اليمني من بطش هذه "الميليشيا الإرهابية"، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن مدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

(آ س)