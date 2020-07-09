التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً على مأرب

وأشار المالكي إلى أن "عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن"، بحسب صحيفة العين الإخبارية.

وتابع، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وشدد على أن "استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة المئات من المدنيين".

(ش ع)