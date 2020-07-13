التحالف العربي يتصدى لهجمات حوثية على السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المجموعات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين.

وأوضح العقيد المالكي أن المجموعات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

وبيّن كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الحوثيين وتدميرها والتصدي لها.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال "الإرهابية" والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

(ش ع)