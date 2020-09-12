التحالف العربي يستهدف مراكز لتصنيع الصواريخ والمُسيّرات الحوثية

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

وأفاد شهود عيان في اليمن بأن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكلٍ مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المُسيّرات تابعة للمجموعات الحوثية.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة للحوثيين الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الجيش الوطني يواصل ملاحقة الحوثيين المدعومين من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار.

وأشار إلى أن قوات الجيش، تمكنت من السيطرة على مركز قيادة الحوثيين وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لهم، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها الجيش مسنودًا برجال القبائل.

وأسفرت العملية كذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لهم.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود، وكبّدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

(ش ع)