التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة حوثية باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

وكانت قوات التحالف قد أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المجموعات الحوثية أمس الأربعاء تجاه المنطقة الجنوبية.

ويشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد اعترض وأسقط في الثلاثين من أغسطس الماضي طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها المجموعات الحوثية على مطار أبها الدولي.

(ش ع)