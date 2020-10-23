التحالف العربي يدمر مُسيّرة مفخخة كانت متجهة إلى السعودية

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".

والأحد الماضي، أعلن التحالف العربي الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن، أن "المجموعات الحوثية أطلقت صاروخًا من صنعاء وسقط في صعدة".

وأكد التحالف أن "جماعة أنصار الله الحوثية، أطلقت الصاروخ الباليستي من بين المدنيين في صنعاء".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كشف التحالف عن تدمير صاروخ باليستي كان يتم تجهيزه من قبل جماعة أنصار الله الحوثية للإطلاق باتجاه السعودية.

(ي م)