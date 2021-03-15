التحالف العربي يدمر مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال التحالف العربي في بيان أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية تجاه خميس مشيط السعودية.

وأشار التحالف العربي أن الحوثيين يستمرون "بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، ولفت إلى أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة المفخخة التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وفي يوم الثلاثاء الماضي اعترض التحالف طائرة مفخخة مُسيّرة أطلقت أيضًا تجاه مدينة خميس مشيط، بينما أعلن التحالف عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الحوثيين.

(ش ع)