التحالف العربي يدمر بالستيين حوثيين في سماء الرياض وجازان

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان، ولا توجد خسائر في الأرواح حتى إصدار البيان.

وأشار إلى أن اعتراض الصاروخين تسبب بسقوط بعض الشظاياـ نتيجة عملية التدمير للصاروخين ـ على بعض الأحياء السكنية في مدينة الرياض ومدينة جازان.

وبين العقيد الركن تركي المالكي أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه "الميليشيا الإرهابية" والنظام الإيراني الداعم لها، حيث إن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة.

وقال:" هذا التصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لا يعكس إعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة، والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب، وإنما هي استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني الشقيق، وعدم امتلاك الميليشيا الحوثية للإرادة والقرار في إنهاء الأزمة"

(آ س)