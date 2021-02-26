التحالف العربي يدمّر مفخخة حوثية باتجاه السعودية

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، "أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط".

وكثفت المجموعات الحوثية مؤخرًا من استخدام الطائرات المُسيّرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقتٍ سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المُسيّرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

وكان تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية مؤخرًا قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى الحوثيين في اليمن.

(ش ع)