التحالف العربي يعترض ويدمر درون حوثية مفخخة باتجاه السعودية

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المجموعات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

هذا وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران.

وصرح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المجموعات الحوثية باتجاه مدينة نجران لاستهداف المدنيين.

(ش ع)