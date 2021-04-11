التحالف العربي يعترض مسيّرة تجاه خميس مشيط

وأعلن التحالف العربي في اليمن، صباح الأحد، اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

واعتبر التحالف في بيانٍ أنّ محاولات الحوثيين ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد اعترض ودمّر أيضًا، يوم السبت، مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة أنصار الله تجاه السعودية.

ومساء الجمعة، دمّرت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخًا باليستيًا وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتهما جماعة أنصار الله تجاه جازان وخميس مشيط.

(ش ع)