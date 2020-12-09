التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المالكي: ""قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية".

فيما لم يعلق الحوثيون على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم التحالف.

ومن جهتها اتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2018م بمحافظة الحديدة غرب اليمن، من خلال "تنفيذ ثلاث غارات عبر طيران تجسسي مقاتل على مديرية منطقة الفازة (مديرية التحيتا جنوب الحديدة)".

وقادت السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفًا عسكريًّا من دول عربية وإسلامية دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، في سعيها إلى استعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية أواخر 2014.

(د أ)