التحالف العربي يعلن التصدي لهجوم بطائرات مفخخة وصواريخ من اليمن

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي ، العقيد الركن تركي المالكي، فقد تمكنت قوات التحالف من تدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقها الحوثيين مساء الاثنين.

كما أطلقت صباح الثلاثاء 3 صواريخ باليستية من محافظة صعده باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.

وقال العقيد المالكي "أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل الحوثيين، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفة للأعراف والقيم السماوية والإنسانية".

وأضاف العقيد المالكي "أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات المفخخة من دون طيار يؤكد نهج الحوثيين المتطرف، واللاأخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء".

(ش ع)