التحالف العربي تصدى لـ 12 هجومًا باتجاه الرياض

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، خلال مؤتمر صحفي: "تمكنا من التصدي لـ 12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة".

وأوضح :"تصدينا لـ 8 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية منها واحد إيراني أطلقها الحوثيون على مدينة الرياض".

كما أشار المالكي إلى أن المجموعات الحوثية أطلقت أمس صاروخًا بالستيًا من شمال محافظة الحديدة (غرب) سقط في البحر، مما يشكل خطرًا على المدنيين داخل اليمن وخارجه.

وأضاف: "ميليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الإيرانية لتقويض الأمن والسلم في المنطقة وإشاعة الفوضى وترويع المدنيين "، مؤكدًا على أن الحوثيين أصبحوا رهينة لدى قادة الحرس الثوري الإيراني.

وتابع: ""تعاون إيران مع جماعات الجريمة المنظمة والتهريب في المنطقة وأفريقيا يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لاستهداف المملكة، وجبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية .

ولفت إلى أن الحوثيين أطلقوا 318 صاروخًا بالستيًا و371 طائرة بدون طيار على المدنيين في السعودية.

وحذر من استهداف المنشآت المدنية، مؤكدًا أنها "خط أحمر ويجب على الحوثين التفكير قبل استهداف المدنيين بتعليمات من إيران"، موضحًا أن "التحالف رصد 4276 انتهاكًا حوثيًا خلال 45 يومًا".

وأعلن التحالف العربي أمس الأربعاء انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة للحوثيين في صنعاء.

(ش ع)