التحالف العربي في اليمن يعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه السعودية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، الخميس، من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة، والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأوضح المالكي أن أنصار الله "تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

(ي ح)