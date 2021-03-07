التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تدمير ٨ مُسيّرات ملغومة للحوثيين

وقال التحالف العربي إنه "اعترض ودمر 5 مُسيّرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة".

وأضاف التحالف إن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا".

وأفادت مصادر عسكرية تابعة للحكومة اليمنية السبت بسقوط نحو 90 قتيلًا على الأقل، خلال 24 ساعة، إثر معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مدينة مأرب بشمال البلاد، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية النفطية منذ حوالي شهر.

وبدأ الحوثيون الذين تتهمهم السعودية بالارتباط بإيران هجومًا في بداية شباط/ فبراير في اتجاه مأرب، آخر معقل للقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في شمال البلاد.

وفي موازاة معركة مأرب، كثف الحوثيون عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي السعودية.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليًّا، عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجومًا سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

(ي ح)