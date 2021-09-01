التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض مسيّرتين مفخختين في أجواء اليمن

وقال التحالف في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة بالأجواء اليمنية، وبعدها بدقائق أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة ثانية بالأجواء اليمنية.

وشدد التحالف في بيانه على "الاستمرار في تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وأمس الثلاثاء، كشف التحالف عن تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء، وقال في بيان، إنه "تم تدمير منصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها السعودي".

وتعرض مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية، أمس، لهجومين منفصلين بطائرتين مسيّرتين مفخختين، أدى الأول إلى توقف مؤقت لحركة الملاحة، فيما أدى الهجوم الثاني إلى إصابة 8 مدنيين وأضرار في طائرة مدنية.

ويوم الاثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثي" باتجاه جازان جنوب السعودية.

(ح)