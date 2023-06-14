الطفل محمد سعيد الذي نجا من القصف التركي يروي ما حصل

صعّد الاحتلال التركي هجماته واعتداءاته على مناطق شمال شرق سوريا، بالطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، طالت الهجمات منذ يوم أمس قرى منبج، حيث قصف الاحتلال التركي محيط قرية توخار، ودرج والدندنية في ريف منبج الشمالي بقذائف والهاون والطائرات المسيّرة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وأصيب الطفل محمد سعيد الحسين (17 عاماً) في قصف للاحتلال التركي على قرية الدندنية، وسارعت على الفور مجموعة من مقاتلي مجلس منبج العسكري إلى إسعافه.

وأوضح مجلس منبج العسكري خلال بيان: "استشهد أربعة من مقاتلي قوّات مجلس منبج العسكري وأُصيب اثنان آخران بعدوان لطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي أثناء محاولتهم إنقاذ طفلين أُصيبا بقذائف مدفعية أطلقتها قوّات الاحتلال واستهدفت مزرعة في قرية الدندنية شمال غرب مدينة منبج".

عقب الاستهداف تم إنقاذ الطفل ونقله إلى مشفى مدينة منبج لتقلي العلاج، وأوضح لوكالتنا: "ذهبنا لقطف (القبار) مع أبناء القرية سمعنا صوت طائرة في سماء قريتنا، وبعدها تم قصف مكان وجودنا بشكل مباشر، وعلى إثرها أصبت في يدي وقدمي بشظايا وكما أصيب صديقي عثمان العبد الله أيضاً في يده، وتم نقلنا إلى المشفى".

(د)

ANHA