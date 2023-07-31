الطفل الذي أصيب في القصف التركي بحالة جيدة بعد إجراء عمل جراحي

قصف الاحتلال التركي ومرتزقته صباح اليوم، قرى "كوندي مزن، وكالوتية، ومياسة، وبرج قاص" في ناحية شيراوا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة بشكل عنيف بالقذائف المدفعية والصاروخية، أسفر عن إصابة الطفل محمد رمضان عليوي (10 أعوام)، والمواطنة نظيرة ولو (40 عاماً)، من قرية كالوتية.

ونقل المصابينِ إلى مشفى مدينة تل رفعت، وبعدها نقل الطفل محمد عليوي إلى مشفى آفرين بناحية فافين لإجراء عملية جراحية له.

وحسب الأطباء فإن الطفل أصيب بشظية في منطقة البطن نتج عنها ثقوب في الأمعاء، وأجريت له عملية، وحالته جيدة، ويخضع الآن للمراقبة حتى تستقر حالته الصحية، وأن حالة المواطنة نظيرة ولو مستقرة.

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أمس، مركز مدينة تل رفعت عدة مرات بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية بالإضافة لاستهدافها بطائرة مسيّرة، أدت لإصابة مواطن بجروح وخروج منهل لمياه الشرب عن الخدمة.

كما استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في مطار منغ العسكري الواقعة على الطريق الدولي 214، أسفر عن مقتل عنصر من قوات دمشق وإصابة 6 آخرين.

(ج س/ف)

ANHA