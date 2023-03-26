الطفل الكردي يتعرّف على عناصر الشرطة التركيّة الثلاثة الذين اعتدوا عليه بالضرب

اختطفت الشرطة التركيّة مساء يوم نوروز (21 آذار الجاري)، الطفل (ي.د) أثناء عودته إلى منزله في لجه مع صديقه (10 أعوام)، وأجبرته بعد تعذيبه وتقييد يديه وقدميه وتهديده بالقتل على قول "أنا تركي" وشتم الكرد.

ليُعثر على الطفل مرميّاً في مستنقع على ضفّة النهر وهو مقيّد اليدين والقدمين ومكمم الفم.

وبعد كشف وكالة ميزوبوتاميا للأنباء، لهذه الوحشيّة والاستنكار الكبير الذي أثارته، بدأت النيابة العامة في لجه بالتحقيق.

وفي سياق هذه التحقيقات جرى استدعاء الطفل (ي.د) إلى قيادة الجندرمة في لجه للتعرّف على الجناة.

وحسب المعلومات التي قدّمتها أسرة الطفل، فقد تعرّف الطفل (ي.د) على الجناة الثلاثة الذين اعتدوا عليه بالضرب أمام وكيل النيابة بدون محاميه.

وبعد التعرّف على صورهم، صدر قرار اعتقالٍ بحقّ الجناة الثلاثة، وبينهم مفوّض وزُعم أنّهم يُعتقلون في أنقرة.

(ر)