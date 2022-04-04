التضخم في تركيا يرتفع إلى عتبة جديدة بلغت 61,14 بالمئة في آذار

وفي شباط/فبراير، بلغ التضخم السنوي 54,4 بالمئة، ليراكم الأرقام غير المسبوقة المرتبطة بانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتأثرت تركيا بشكل كبير بالتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، إذ أنها تعتبر شريكاً أساسياً لكلا البلدين وتعتمد عليهما في إمدادات الطاقة (الغاز والنفط) والحبوب وفي قطاع السياحة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك وأجانب أن مكتب الإحصاء الوطني يقلّل من حجم زيادة الأسعار بأكثر من النصف.

وتتخوف السلطات التركية من استمرار النزاع في أوكرانيا، الذي من شأنه أن يزيد في أسعار السلع الاستهلاكية، ما سيفاقم الوضع الصعب أصلاً للاقتصاد التركي.

وكان أردوغان قد خفض في شباط/فبراير المنصرم، ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية الأساسية، من 8 إلى 1 بالمئة، لكنه لم ينجح في الحد من ارتفاع الأسعار الذي التهم جزئياً زيادة الرواتب التي منحها في الأول من كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

ويشار أن الاقتصاد التركي يعاني بسبب السياسات الخارجية والداخلية الفاشلة لأردوغان وتدخلاته في شؤون دول المنطقة، وفقدت الليرة التركية 44 % من قيمتها أمام الدولار عام 2021.

(ل د)