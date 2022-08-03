التضخم السنوي في تركيا يصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 79.6٪ في تموز، حيث أدى ضعف الليرة المستمر وتكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.37 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 2.9 بالمائة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 5.17٪ على أساس شهري في تموز بزيادة سنوية قدرها 144.61٪.

وسجل معدل التضخم في تركيا نسبة 79.6% في شهر تموز، ارتفاعاً من نسبة 78.62% تم تسجيلها في حزيران الماضي.

وقبل أيام قليلة رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم عام 2022 إلى 60.4% ارتفاعاً من 42.8% كانت متوقعة في نيسان الماضي.

وأشار البنك آنذاك إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسة.

(م ش)