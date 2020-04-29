التّواضع من أهمّ السّمات الّتي لفتت انتباهه في أوّل لقاء له مع القائد عبد الله أوجلان

خلال فترة وجوده في سوريا، دأب القائد عبد الله أوجلان إلى التواصل بشكل مباشر مع مختلف الشّرائح الاجتماعية من مختلف مكوّنات سوريا وروج آفا. ولا يزال العديد من الأهالي يتذكّرون تفاصيل أوّل لقاء لهم مع القائد أوجلان.

المواطن خليل بلال من قرية قدا التّابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلّة، وهو شخصية وطنية تعرّف على حركة التحرر الكردستانية في عام 1987 ومارس النشاطات الجبهوية، والتقى لأوّل مرّة بالقائد عبد الله أوجلان عام 1997 في مدينة حلب.

يقول المواطن خليل بلال إنّه مثل أي كرديّ آخر كان اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان بمثابة حلم بالنسبة له. وقد تحقق حلمه في شهر آذار عام 1997، عندما دعي إلى اجتماع موسّع للأهالي في مدينة حلب.

وعن تفاصيل ذلك الاجتماع واللقاء الأول يقول بلال: "كنت في القرية، وتمّ استدعاؤنا لحضور اجتماع دون ذكر تفاصيل عن طبيعة الاجتماع أو مكانه. ومن القرية توجّهنا إلى مدينة حلب. وهناك أوّل مرّة التقيت بالقائد أوجلان".

تواضع القائد أوجلان لفتت انتباه جميع المشاركين في الاجتماع

يقول المواطن خليل بلال إنّ ما لفت انتباهه لأول مرة في شخصية القائد هو تواضعه الشديد مع الأهالي، ويقول بهذا الصدد: "عندما دخل القائد إلى الغرفة نظر إلى جميع الحاضرين، ثم اعتذر عن تأخّره عن الاجتماع بسبب مشاركته في بثّ مباشر على قناة MED TV ، فاستغربت كثيراً، وبدأت أفكّر واتمعّن في شخصيته المتواضعة".

يقول بلال إنّ تواضع القائد أوجلان غيّر المفاهيم التي كانت مترسّخة في أذهان الناس عن طبيعة القادة على مرّ السنين.

درب الثورة طويل ولكنّها ستصل في النّهاية إلى هدفها

وحول الموضوعات التي تطرّق إليها القائد عبد الله أوجلان خلال الاجتماع قال خليل بلال: "حدّثنا القائد عن تاريخ الثورات في كردستان وعن حزب العمال الكردستانيّ، وعن مقاومة المقاتلين في الجبال ومقاومة المناضلين في السّجون، وما تزال تلك المعلومات باقية في أذهاننا إلى يومنا الرّاهن".

وقال بلال إنّ القائد عبد الله أوجلان شبّه الثورة بالقطار الذي يواصل السير على سكته: "القطار يواصل مسيرته، يقف في بعض المحطّات، ليترجّل منه البعض، ويصعد بعض آخر، ولكن في نهاية المطاف سيصل القطار إلى هدفه".

كما تحدّث القائد عبد الله أوجلان "حول أهمية دور المرأة في المجتمع وارتباطها بشكل مباشر في تنظيم المجتمع، مشدّداً حينها على ضرورة تطوير ثورة المرأة".

ونوّه بلال إلى القائد عبد الله أوجلان إلى أنّه تحاور مطوّلاً مع الأهالي، وفتح باب النقاش والسؤال، كما استمع إلى آرائهم حول مختلف الموضوعات المتعلّقة بالثّورة.

ودعا المواطن خليل بلال إلى التعمّق في فلسفة القائد عبد الله أوجلان، والعمل على تطبيقها عمليّاً، لتحقيق أهداف الثورة، ووحدة الشّعب الكرديّ.

(ك)

ANHA