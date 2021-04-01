التّعريف بحقيقة القائد وميلاده... محور محاضرة لأهالي عفرين المهجّرين بالشّهباء

تحت شعار "حان وقت حرية القائد، حرية القائد هي حرية الإنسانية"، ألقت لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان محاضرة، بحضور المئات من أهالي عفرين في ناحية تل رفعت للتعريف بحقيقة القائد وذكرى ميلاده المصادف في الـ 4 من نيسان.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض سنفزيون عن حياة القائد أوجلان، ثمّ تم بعدها إلقاء المحاضرة من قبل لجنة حرية القائد أوجلان المؤلّفة من أحد عشر شخصاً.

وتحدّثت المحاضرة عن حياة القائد منذ صغره ودوره في تأسيس حزب العمّال الكردستاني في الظّروف القاسية التي كان يمرّ بها الكرد على مرّ التاريخ، بالإضافة إلى دور القائد في تحرير الشّعوب المضطهدة عبر نشر فلسفة الأمة الديمقراطية.

وركّزت لجنة حرّية القائد خلال محاضرتها على تعريف القائد منذ نشأته في قرية آمارة التابعة لمدينة رها في باكور كردستان، في الـ 4 من نيسان عام 1949.

كما شاركت اللجنة الحديث مع الحضور عن القائد، حول سعيه إلى الحرية وحقيقة الإنسان وتعرّفه على الحركات السوسيلوجية والبدء بمسيرة ثورة كردستان.

وفي هذا السياق قالت رئيسة مؤتمر ستار في إقليم عفرين فريدة إيبو: "إنّ الهدف من إلقاء هذه المحاضرة من قبل لجنة حرية القائد أوجلان هو تعريف حقيقة القائد وميلاده لأهالي عفرين المهجّرين في مقاطعة الشهباء، بالإضافة إلى العزلة المفروضة عليه منذ 22 عاماً من قبل الأنظمة العالمية وعلى رأسها سلطة الاحتلال التركيّة".

وأشارت فريدة قائلة: "إنّ منظّمات حقوق الإنسان التي تدّعي الإنسانية، لم تحرّك ساكناً حيال ما تقوم به الدولة التركية من خلال فرضها عزلة مشدّدة على القائد أوجلان، ونحن بدورنا نسعى إلى شرح الحقيقة مع الأهالي، وتقارب المجتمع مع القائد لأنّ قوّتنا هي قوّة الشّعب".

وأكّدت فريدة في ختام حديثها: "حرية القائد هي حرية جميع النساء، حرية القائد هي حرية الإنسانية، وعلى هذا الأساس لن نتراجع عن هذه الحقيقة، وسنواصل في تنظيم الفعاليات حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان".

والجدير بالذّكر أنّ لجنة حرية القائد بدأت في إلقاء المحضرات منذ يوم أمس 31 من الشّهر الفائت، في جميع نواحي مقاطعة الشهباء وستستمرّ حتّى الرّابع من الشّهر الجاري.

(ف إ/إ)

ANHA