الطبيب الشرعي: لم تكن هناك اثار تعذيب على الجثة ومستعدون للتعاون مع أي لجنة طبية

عقد الأطباء "الطبيب الشرعي محمد أحمد شلاش، الطبيب الجراح محمد أحمد خلف، والطبيب مسعود أحمو"، مؤتمراً صحفياً في مشفى الشعب بالحسكة حول فحصهم لجثة أمين عيسى الذي توفي جراء جلطة دماغية، بحسب ما ورد في تقرير الأطباء.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الطبيب الشرعي محمد أحمد شلاش، بأنهم خلال معاينتهم لجثة أمين عيسى، لم يتبين معهم أي أثار لتعذيب تعرض لها أمين.

ونوه شلاش بأن ما تداولته موقع التواصل الاجتماعي من صور، غير عائدة لأمين، وليست صحيحة.

وقال شلال بأن من حق عائلة أمين إعادة فحص الجثة، من خلال لجنة طبية مختصة، وأكد أنهم مستعدين لتقديم العون لهم.

ANHA