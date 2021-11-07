الطبيب المشرف على الحجر الصحي في الطبقة يحث الأهالي على الالتزام بحظر التجوال

بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في الموجة الرابعة التي تعتبر الأكثر فتكاً وانتشاراً، طبقت الإدارة المدنية في منطقة الطبقة حظر تجوال كلي للوقاية من الفيروس.

الطبيب المشرف على الحجر الصحي في الطبقة، محمد العيسى، أكد تزايد أعداد المصابين في المنطقة ونوه إلى أنهم قاموا بتجهيز المراكز من أدوية ومنافس أوكسجين وتأمين كافة المستلزمات الطبية للقائمين على عملهم ووضع جدول مناوبات للأطباء والممرضين.

وأضاف: "في الأيام السابقة مع بدء فترة الحظر كان هناك التزام جيد من قبل الأهالي، ولقوى الأمن الداخلي دور كبير في تنفيذ هذا القرار من خلال وضع حواجز ثابتة وتسيير دوريات جوالة في المنطقة حفاظاً على صحة الأهالي".

ونوه العيسى إلى أن الأدوية اللازمة متوفرة ضمن مراكز الحجر الصحي والمشافي "لكن هناك نقص في منافس الأوكسجين واليوم نواجه مشاكل كبيرة بسبب هذا النقص".

وذكر أن "الطاقة الاستيعابية خرجت عن السيطرة دون وجود إمكانات لإنشاء مراكز أخرى في المنطقة بسبب نقص الكادر الطبي".

كما أكد العيسى أن اللقاح متوفر لمن يود الحصول عليه دون أيّ شروط، موضحاً أن "هذه الموجة تعتبر الأكثر فتكاً من سابقاتها حيث تصيب جميع الفئات العمرية ولا تقتصر على فئة محددة".

ودعا جميع الأهالي إلى الالتزام بالحظر وإجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامات للحدّ من ازدياد أعداد الإصابات.

كما ناشد العيسى "المنظمات الصحية العالمية للنظر إلى أوضاع المنطقة وتقديم المساعدات اللازمة للحدّ من انتشار الفيروس".

(س ك/ك)

ANHA