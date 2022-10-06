وشارك في الورشة ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية ومكتب تجمع نساء زنوبيا.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم تم توزيع المشاركين إلى ورشات لمناقشة المحاور التي تم شرحها من قبل الرئيس المشترك للجنة الرياضة والشباب محمود اليتيم.

الورشة الأولى تمحورت حول دور الشبيبة في الثورة، ودورهم الطليعي في مختلف النواحي. حيث أشار المشاركون إلى الدور الهام للشبيبة في كافة مجالات الحياة المجتمعية ومشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، حيث استطاع الشبيبة إثبات هذا الأمر للعالم من خلال تنظيم أنفسهم وافتتاح مراكزهم الخاصة وتكريس جهودهم لتنشيط العمل والدفاع عن الأرض. ومن خلال نشر الوعي السياسي والثقافي والأخلاقي بين الفئة الشابة.

أما الورشة الثانية فتمحورت حول موضوع الشبيبة والحرب (الدفاع والحرية). وذكر المشاركون أن الدور الكبير في شمال وشرق سوريا يقع على الشبيبة في حرب الشعب الثورية، وخاصة في ظل ما تشهده الساحة السورية من تطورات وتهديدات بشكل يومي وعلى مدار الساعة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته ودوائر الحرب الخاصة وضِعاف النفوس الذين يعملون دون توقف على ضرب مكتسبات ثورتنا وخلق الفوضى وكسر إرادة الشعوب الديمقراطية. و أن الشبيبة يجسدون روح المقاومة والتحدي وروح المسؤولية الأخلاقية تجاه قيم الخير والعدالة الاجتماعية. كما أكد القائد عبدالله أوجلان “إن الشبيبة هم القوة والطاقة الحيوية لتقوية وحماية المجتمعية الديمقراطية".

الورشة الثالثة تمحورت حول شرح عام عن الشبيبة والوطنية، الوقوف أمام هذه الحرب التي تستخدمها تركيا بحزم وهي “استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العصابات الإجرامية ومروِّجي المخدرات والمؤثرات العقلية"، حيث تستهدف تلك العصابات شريحة مهمة في مجتمعنا وهي الشبيبة، والهدف هو جعلهم يدمنون المخدرات من أجل إفسادهم وحرمان الوطن من الاستفادة من إمكانياتهم في نهضة وبناء المجتمع. وضرورة اتخاذ مواقف وطنية حاسمة للحفاظ على مكتسبات الثورة

وبعد مناقشات مستفيضة لمحاور الورش الثلاثة، خرج المجتمعون بجملة من المقترحات، منها؛ تفعيل الرياضة للشباب والتركيز عليها، تفعيل السياسة الحرة ومفهوم الحرية وحرية التعبير عن الرأي، والدعم المادي والمعنوي لحركات الشبيبة للحد من الهجرة، تأمين سكن شبابي، تفعيل حملات توعوية ضمن المدارس، التركيز على أبناء الشهداء وتأمين فرص عمل لهم، وإيجاد الحلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة ، تعزيز دور الشباب في الحماية الجوهرية.

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ANHA