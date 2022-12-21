الطبقة: انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي

وحضر الاجتماع ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والمكاتب واللجان التابعة لها.

بعد الوقوف دقيقة صمت شرح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا غبريل شمعون الأوضاع السياسية في المنطقة، وقال: "نحن بصدد حرب عالمية ثالثة فخصوصية الحرب العالمية الثالثة ليست عسكرية فقط بل سياسية واقتصادية"

كما أشار إلى " دور حكومة دمشق ومعاداتها لمشروع الإدارة الذاتية، ودور تركيا في دعم الإرهاب، ونسفها للمشاريع الديمقراطية، وانتهاج دولة الاحتلال لسياسة التغيير الديمغرافي وارتكابها جرائم حرب وضد الإنسانية في المنطقة".

موضحاً "أن شمال وشرق سوريا في بحث دائم عن هذه الحلول على الرغم من تعرضه للهجمات المستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي الرامية إلى إفشال مشروعه المتمثل بالإدارة الذاتية التي تنتهج فكرة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

وأضاف قائلاً: " علينا أن نكون متهيئين لأي هجمات مباغتة من قبل دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا لأننا نعلم جميعاً أن دولة الاحتلال دولة متخاذلة لا تمت للإنسانية بأية صلة".

وفي الختام أكد تصعيد النضال والتكاتف "لطرد المحتل من الأراضي السورية والقضاء على الظلم والعبودية بفضل فكر وفلسفة قائد الإنسانية عبد الله أوجلان وتطبيقها ليس فقط في المناطق السورية بل في جميع الشرق الأوسط".

تلاها قراءة التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لعام 2022 من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي هند العلي متضمناً وضع الشعب والوضع التنظيمي وأعمال المكاتب واللجان التابعة لها خلال عام.

وتلاها عرض سنفزيون عن الأعمال التي قام بها المجلس التنفيذي من الناحية الصحية والخدمية والتعليمية والاقتصادية.

وبعدها فتح باب النقاشات أمام المشاركين لمناقشة الأمور التنظيمية والمشاكل والصعوبات التي واجهت اللجان والمكاتب التابعة للمجلس التنفيذي خلال عام 2022.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل ومواصلة المشاريع الخدمية والصحية والاقتصادية ضمن خطة عام 2023 مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل الدؤوب والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والعمل في ظل كافة الظروف والتحديات".

(كروب/ك)

ANHA