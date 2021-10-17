الطبقة تستذكر 66 من شهداء أشهر أب وأيلول وتشرين الأول

بحضور العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية وقوات سوريا الديمقراطية وممثلين عن الأحزاب السياسية، نظم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة مراسم استذكار لـ 66 شهيداً من بينهم الشهيدة الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان.

مراسم الاستذكار التي نظمت في قاعة الشهداء ضمن مزار الشهداء في الطبقة بدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً واكراماً لأرواح الشهداء، من بعدها توجه ذوو الشهداء لإيقاد شموع الاستذكار أمام صور أبنائهم وبناتهم الشهداء التي زينت القاعة.

وبعد قراءة أسماء الشهداء الـ 66 ألقيت عدة كلمات استهلت بكلمة الإدارية في مجلس عوائل الشهداء هند خليل، تلتها كلمة باسم مجلس الطبقة العسكري ألقاها القيادي علي محمود، في حين اختتمت الكلمات بكلمة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة مظلوم عمر.

الكلمات قدمت العزاء لذوي الشهداء وعاهدت بمواصلة السير على خطى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الشعب.

في حين شددت الكلمات على أن تضحيات الشهداء ما هي إلا روابط تماسك لشعوب شمال وشرق سوريا وصورة لحقيقة وجوهر مشروع الامة الديمقراطية.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض فيلم وثائقي قصير تتضمن مقتطفات من حياة الشهداء الـ 66 خلال مسيرتهم النضالية على درب الحرية والكرامة.

( ع ص/ل)

ANHA