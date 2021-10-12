ضمن مراسم أقيمت في قاعة مركز الثقافة والفن وبحضور العشرات من الإداريين والعسكريين في المنطقة استذكر مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة الشهيدة هفرين خلف الأمين العام للحزب في الذكرى الثانية لاستشهادها على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

وزينت القاعة بصور الشهيدة هفرين الخلف وورود الياسمين التي باتت رمزاً لشهيدة السلام والحرية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إكراماً وإجلالاً لأرواح الشهداء لتستهل من بعدها بكلمة لمجلس عوائل شهداء الطبقة ألقاها الإداري محمد العرب الذي عاهد باسم عوائل الشهداء خلال كلمته "بمواصلة السير على خطى الشهداء والحفاظ على مكتسباتهم، والتي تحققت بدماء روت أرض الوطن وأشرقت شمس الحرية بعد نضال وتضحية على مر أعوام".

من جانبه استذكر رئيس مكتب العلاقات العامة لمجلس حزب سوريا المستقبل مثنى عبد الكريم مآثر الشهيدة هفرين خلف مستشهداً بأقوالها الهادفة لتحقيق السلام وبناء أمة متنوعة تحتضن كافة أطياف الشعب السوري، وشدد قائلاً "لقد فشلوا في أعمالهم الإجرامية التي ظنوا بأنهم قد كسروا إرادتنا بها أو نالوا من عزيمتنا فمحال أن يذبل ياسمين هفرين في قلوبنا".

بدورها ألقت الشاعرة بشرى الأحمد عدة أبيات شعرية حملت عنوان "هفرين عبق الياسمين وأيقونة السلام".

وفي ختام مراسم استذكار الشهيدة هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان عُرض فيلم قصير تضمن لمحات وومضات من حياة الشهيدة خلال مسيرتها النضالية في حزب سوريا المستقبل في مناطق الشمال والشرق السوري.

(ع ص/ل)

ANHA