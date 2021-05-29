الطبقة.... شركة التطوير الزراعي تبدأ باستلام محاصيل الحبوب

وحدد موعد استلام الحبوب في الـ٢٠ من شهر أيار الجاري إلّا أنّه تأخّر إلى تاريخ ٢٤ من الشهر الجاري، وذلك لإجراء بعض الصيانة في الصوامع.

حيث تخزن الحبوب في صوامع البو عاصي فقط ضمن منطقة الطبقة بسبب الدمار الحاصل في الصوامع المتبقية وخروجها عن الخدمة جراء الحرب كصوامع هنيدة والجرنية والمنصورة.

الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الطبقة عبد الباسط الشيخان قال: "نعمل على استلام القمح من الفلاحين بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وتوقعاتنا للإنتاج هذا العام بحسب الجداول المرفوعة من مديرية الزراعة تقارب الـ ٣٥ ألف طن بانخفاض يصل إلى نصف إنتاج العام المنصرم".

وأضاف عبد الباسط الشيخان: "نظراً لقلة الصوامع في مدينة الرقة والمعروفة بالاستيعاب المحدود كونها صوامع معدنية وسعة تخزينها قليلة، سيحول تخزين حبوبها إلى صوامع البو عاصي".

وأكد الشيخان أنّ نوعية القمح لهذا العام أغلبها من الدرجة الرابعة والتي تعتبر جودتها ضعيفة بسبب الجفاف وقلة الأمطار.

وأشار الشيخان إلى أنّ أسعار الحبوب التي وضعتها الإدارة المدنية الذاتية كانت ممتازة ولاقت استحسان الفلاحين وزاد من إقبالهم على البيع.

يذكر أنّ "الأسعار التي وضعتها الإدارة الذاتية للطن الواحد من القمح والبالغ ٣٧٠ دولار هو السعر الأعلى على مستوى العالم " حسب مجلس الحبوب العالمي.

(ع ص/ك)

ANHA