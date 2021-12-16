حضر العرض السينمائي ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية

تم الترحيب بالحضور من قبل الإداري في مركز شوكدار نورجي للثقافة رشوكاسن ودعاهم للوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

حاكى فيلم قرع الطبول، ومدته ساعة، المقاومة والجسارة التي أبداها أهالي المنطقة ضد جميع الفصائل المسلحة عام 2018 في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب رغم الإمكانيات الضعيفة .

حيث تخلل هذا الفيلم قصة الشهيدة والأم "كولي سلمو" تلك المرأة الوطنية والتي كانت تعشق الحرية والتي اغتيلت من قبل مجموعات مرتزقة لتبدأ بعدها مقاومة الشيخ مقصود وبدايات تأسيس وحدات الحماية الذاتية الشعبية لحماية الحي وأهله، ولتكون نواة لتشكيل وحدات حماية الشعب والمرأة التي دافعت عن الحي عدة أعوام في وجه كافة هجمات المجموعات المرتزقة.

كما حاكى فيلم مقاومة سري كانيه أيضاً مقاومة شهداء سري كانيه الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن المدينة في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته.

وكانت هذه الأفلام قد عرضت في كل من الحسكة وقامشلو والرقة واليوم تم عرضها في مدينة الطبقة، وذلك بهدف تخليد مقاومة الشهداء وتوثيقها للتاريخ والأجيال القادمة لتروي تضحيات من قدموا أرواحهم في سبيل أن تعيش شعوب المنطقة بحرية وكرامة.

وفي الختام شكرت الرئاسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في الطبقة الحضور وكل من ساهم في توثيق هذه المقاومات للتاريخ والأجيال القادمة.

(س ك/ل)

ANHA