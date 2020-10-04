الطبقة على موعد مع انطلاق مهرجان الأصالة والتراث الأول

وتجري التحضيرات والاستعدادات لإطلاق أول مهرجان يعنى بألوان الغناء التراثية على مستوى المنطقة، وذلك في مسعى لإبراز عراقة التراث الفراتي والتعريف بالثقافة الشعبية التي تتأصل في المنطقة وبشكل خاص ألوان الغناء الفراتي الذي تتناقله الأجيال.

الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن وعضو اللجنة التحضيرية للمهرجان علي العلايا كشف عن مضمون المهرجان الذي ستشهده المدينة لأول مرة وسط تمازج ثقافي ستجسده الفرق الغنائية.

وأشار العلايا إلى أن اللجنة التحضرية باشرت أعمالها من خلال تصميم الديكور الخارجي للمسرح الذي سيكون في حديقة المركز الثقافي بالطبقة، إلى جانب تجهيز عدد من اللافتات التي ستعلق في الشوارع الرئيسة ضمن المدينة وعلى المدخلين الشمالي والجنوبي، علاوة عن البدء بعروض تجريبية للتأكد من جاهزية أعضاء الفرق.

وعن الفرق التي ستشارك ضمن مهرجان "لنحيي تراثنا وأصالة أجدادنا" بيّن العلايا أن 5 فرق ستحيي المهرجان وهي كل من فرقة "بيت الأصيل، التراث الفراتي، التراث الكردي، درة الفرات وفرقة دير الزور"، والتي ستقدم عروضًا غنائية من التراث الذي تجسده المنطقة ومكوناتها والتي تشكل لوحةً فسيفسائية ميزتها عن غيرها.

ولفت العلايا خلال حديثه إلى أن المهرجان سيستمر 3 أيام متتالية وفي أماكن متفرقة، إذ ستكون الافتتاحية في المركز الثقافي بمدينة الطبقة لتنتقل الفعاليات في اليوم التالي إلى بلدة المنصورة في ريف الطبقة الشرقي، في حين ستختتم فعاليات المهرجان في مركز الثقافة والفن ببلدة الجرنية شمال غرب الطبقة.

هذا وستنطلق فعاليات مهرجان "لنحي تراثنا وأصالة أجدادنا" غدًا الاثنين الموافق لـ5 تشرين الأول/ أكتوبر في تمام الساعة الـ5 مساءً، وسط مشاركة وفود من مناطق شمال وشرق سوريا.

(ع أ/ م)

ANHA