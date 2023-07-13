الطبابة الشرعية تؤكد مقتل الشقيقتين في تربه سبيه ومؤتمر ستار يطالب بمحاسبة الجناة

أفاد مراسل وكالتنا من ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، يوم أمس، بفقدان شقيقتين تنحدران من ريف حلب في الناحية وهما آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً)، وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً) لحياتهما، ونُقِلت جثتاهما إلى إحدى مراكز الهلال الأحمر في الناحية.

وعلى الفور، باشر مكتب مكافحة الجريمة في قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة في الناحية، فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة والأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من قوى الأمن الداخلي والطبيب الشرعي الذي كشف على الجثتين فإن "الشقيقتين قتلتا".

ولم تدلِ قوى الأمن الداخلي بأي بيان بهذا الخصوص للكشف عن تفاصيل الجريمة بشكل موسع.

تنديداً بالجريمة، أدلى مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، اليوم، ببيان، قرئ أمام مركزه في الناحية من قبل العضوة نزهة خليل.

نوّه البيان في مستهله "على الرغم من الجهود الجبارة في تطوير أساليب الحياة والتي تعنى بحماية المرأة من العنف الجسدي والنفسي ووضع قوانين خاصة بالمرأة، تستمر الذهنية الذكورية القائمة على تعنيف وسلب حقوق المرأة وقتلها".

وتابع البيان "لهذا نطالب الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بحق الجناة الذين لهم صلة بالجريمة الشنعاء"، وأضاف "جرائم قتل المرأة هي استهداف لإرادة جميع النساء".

وفي الختام أكد البيان على تصعيد النضال والمقاومة في وجه جميع السياسات التي تتخذ من قتل المرأة وسيلة لإخضاع النساء وكسر إرادتهن.

(كروب/آ)

ANHA