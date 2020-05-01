التاورغي: اتفاق الصخيرات فتح الباب أمام مرتزقة سوريا وتركيا للعبث بليبيا

جاء ذلك خلال لقاء خاص لوكالة أنباء هاوار مع المحلل السياسي الليبي سراج التاورغي، حيث قال" إن الأيام الماضية شهدت خروجا متواصلا للأهالي في المدن الليبية خاصة مدينة بنغازي التي تعدّ مهد ثورة الكرامة لتفويض المشير خليفة حفتر والجيش الليبي لتولي شؤون البلاد".

وأضاف" لقد ضقنا ذرعًا بما تقوم به الحكومات في الشرق والغرب بسبب مساوئ اتفاق الصخيرات وانقسام البرلمان الليبي في طرابلس وبنغازي، واللجان التشريعية كمجلس الدولة وغيره من المؤسسات التي يقودها الإخوان المسلمون، ولذلك جاء التفويض الشعبي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة شؤون البلاد".

وأشار التاورغي أن الليبيين يعانون من اتفاق الصخيرات وما جاء به من مجلس رئاسي مشوه، تم تفتيته بعد استقالة العديد منه، الذين أكدوا فشل هذا المجلس، "كما أن المجلس أصبح يقود ميليشيات يحارب بها للسيطرة على أموال ليبيا بينها مرتزقة من سوريا وتركيا، لذلك فوضنا الجيش الذي استجاب بفضل الله لمطالبنا".

(آ س)