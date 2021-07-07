التعريف بالمأكولات الشعبية في منطقة ديرك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي نظمه الهلال الذهبي بالتنسيق مع مركز دجلة للثقافة والفن تحت شعار" بثقافة الهلال الذهبي وفن حرب الشعب الثوري سندحر الاحتلال" والذي أقيم في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، قدمت مكونات منطقة ديرك مأكولات شعبية بالإضافة إلى عرض للزي التراثي والفلكلوري الشعبي والزي الكردي في منطقة ديرك.

وشهد الأسبوع الثقافي في اليوم الأول حضوراً من أبناء كافة مكونات منطقة ديرك ونواحيها إلى جانب المراكز الثقافية المشاركة في الأسبوع الثقافي.

وخلال تقديم المأكولات الشعبية وتحضيرها ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي في مدينة ديرك قالت فاطمة عزالدين حسين من أهالي ديرك" بأن الهدف من المشاركة هو التعريف بثقافة وفلكلور المنطقة وخاصة الزي الكردي والمأكولات الشعبية الخاصة بمنطقة ديرك حيث تتميز المنطقة بالعديد من المأكولات الكردية المشهورة".

وأضافت فاطمة" بأن المرأة كان لها دور كبير في الحفاظ على التراث والثقافة واللغة، واستطاعت المحافظة عليها ونقلها إلى الاجيال حتى اليوم الحالي، مضيفة إن هذه الحملة مستمرة في المناطق للتعريف بالفلكلور والثقافة والزي الكردي والمأكولات الكردية المشهورة".

وقالت فاطمة" بأن تحضير المأكولات الشعبية استغرق العمل عليها وتحضيرها قبل انطلاق الأسبوع الثقافي لتقديم نوعية المأكولات التي ستوزع على الضيوف والمشاركين في الأسبوع الثقافي".

وتابعت فاطمة" إن المأكولات التي تم تحضيرها هي" الكبة، واليبرة، واللحم الممزوج مع القمح المقشر، Kutilk، Dana mezin، Dolme،Meyir،Şilik Dana xav, والعديد من الأكلات الشعبية التي كانت تعرف بلذتها قديماً والتي كانت معروفة لدى الآباء والأجداد ".

وأشارت فاطمة" إلى أن الهدف من عرض هذه المأكولات وتقديمها خلال فترة الأسبوع الثقافي التعريف بالمأكولات الشعبية ونقلها للأجيال للتعرف على العادات التراثية القديمة".

ANHA