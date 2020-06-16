التعرف على شقيقتين في الشريط المصور المسرّب من سجن مرتزقة الحمزات

الشابة لونجين محمد خليل عبدو مواليد 1995 وشقيقتها روجين محمد خليل عبدو 2001، ووالدهما محمد خليل عبدو مواليد 1968 اختطفوا من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في حي عفرين القديمة بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً في حزيران 2018.

وفي الفيديو الذي تسرب من إحدى معتقلات مرتزقة "الحمزات" خلال اقتحام المقر من قبل مرتزقة "أحرار الشام وجيش الإسلام" في مركز مقاطعة عفرين المحتلة في الـ28 من شهر أيار/ مايو المنصرم ظهرت الشقيقتان لونجين وروجين المختطفات في الفيديو.

وأشارت المصادر إلى أن الشقيقتين اختطفتا برفقة والدهما محمد خليل عبدو، واقتُيدوا إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر، أن المرتزقة طلبوا آنذاك فدية مالية تقدر بـ 10 آلاف يورو للإفراج عن أسرة المختطف محمد خليل وبناته لونجين وروجين.

يذكر أن المواطن محمد خليل كان لديه ورشة لصيانة الجرارات الزراعية في المدينة الصناعية في مركز عفرين المحتلة، ولم يكن يعمل في مؤسسات الإدارة الذاتية.

وأفادت أنباء عن نقل مرتزقة الحمزات مقراتها من قرية الباسوطة إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي دون معرفة تفاصيل أخرى حول المختطفات.

(ف إ/هـ ن)

ANHA