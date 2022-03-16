التعرف على هوية الشاب الثاني الذي قتل على يد الجندرمة التركية بعد نقل جثته

عثر الأهالي، مساء أمس، على جثتي شابين بالقرب من قرية قرمانة 3 كم غرب مركز ناحية الدرباسية، وتمكّنوا من نقل إحداها إلى مشفى الشهيد خبات، وهي للشاب عادل محمد البدر من مواليد 2001، فيما لم يتمكنوا من نقل الجثة الأخرى خوفاً من استهدافهم من قبل الجندرمة التركية.

وتمكن الأهالي اليوم، من نقل الجثة الثانية إلى مشفى الشهيد خبات، وهي للشاب طه المحمد مواليد تل حميس 2001 التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبعد الكشف على الجثتين تبيّن أن الشابين فقدا حياتهما قبل العثور على أول جثة بـ 48 ساعة، نتيجة تعرضهما للتعذيب بأدوات حادة والتي ظهرت على جسديهما.

(ب ح/أم)

ANHA