التعرف على فتاة إيزيدية في مخيم الهول

أشار البيت الإيزيدي في بيان له اليوم إلى أن لجنة شؤون المختطفين في البيت الإيزيدي بإقليم الجزيرة، بالتعاون مع إدارة مخيم الهول تعرفت على هوية فتاة إيزيدية في المخيم.

البيان أشار إلى أنه بعد معارك الباغوز وتحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، لجأ الآلاف إلى مخيم الهول من المدنيين وأسر الدواعش ومعهم أطفال، وكان من بينهم إيزيديات أيضاً.

وأشار البيت الإيزيدي إلى أن التعرف على هوية الفتاة ليلى مراد عيدو البالغة من العمر 17 عاماً، تم يوم أمس.

وتم تسليم ليلى مراد للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، ليتم إعادتها إلى عائلتها في وقت لاحق.

(د ج)

ANHA