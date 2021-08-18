الطاقم الطبي في مشفى آفرين: استهداف مشفى شنكال يعيد للذاكرة استهداف مشفى آفرين إبان العدوان التركي

واستهدفت طائرة حربية تابعة للاحتلال التركي في الساعات الظهيرة من يوم أمس الثلاثاء، بثلاثة غارات جوية مشفى للمدنيين في قرية سكينيه بقضاء شنكال مما ادت لشهداء ثمانية مدنيين بينهم أطباء وممرضين وإصابة العشرات.

كما واستهدف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي يوم الاثنين الفائت سيارة كانت تقل القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن ومقاتلين من الوحدات ذاتها، إضافة لإصابة مدنيين ضمن السوق القديم في قضاء شنكال، جاءت بتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمدينة شنكال.

وفي هذا السياق تحدث عدداً من أعضاء الطاقم الطبي في مشفى آفرين، عن هجمات طائرات الاحتلال التركي على مشفى في قضاء شنكال.

صمت المجتمع الدولي تجعل تركيا أن تتوسع في تكرار المجازر!

الطبيب دلوفان سيدو أخصائي في قسم الأشعة، استنكر في بداية حديثه استهداف مشفى قرية سكينيه التابعة لقضاء شنكال يوم أمس الثلاثاء، وقال: "إن استهداف الاحتلال التركي للمشفى يعيد الذاكرة بنا إبان العدوان التركي على مقاطعة عفرين واستهدافه لمشفى آفرين عمداً".

وأشار سيدو خلال حديثه إلى أن ذهنية الاحتلال التركي هي ذاتها ولم تختلف عن منطقة كردية لأخرى، "سياسات دولة الاحتلال التركي والعقلية التي تنتهجها في إبادة الشعوب لم تتغير منذ مئات السنين، والصمت الدولي يجعل من تركيا أن تتوسع في عمليات إبادة الشعوب".

رسالة شهر آب في تكرار الفرمانات بحق الإيزيدين

ونوه سيدو إلى الفرمان الأخير بحق المجتمع الإيزيدي في شنكال عام 2014 التي ارتكبت على يد مرتزقة داعش، مشدداً إلى أن "الموجه الأول لارتكاب مجزرة شنكال هي دولة الاحتلال التركي، والهجمات المتكررة على قضاء شنكال والمشفى هي رسالة من تركيا في شهر آب في الاستمرار بارتكاب المجازر بحق الكرد الإيزيدين".

وحمل الطبيب دلوفان سيدو الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، مسؤولية استهداف المشافي والنقاط الطبية في شنكال، مختتماً حديثه بالقول: "لا نستبعد صلة الحكومة العراقية وإقليم كردستان في علمية الاستهداف للمشفى".

ومن جانبه أوضح عضو قسم التعقيم في مشفى آفرين جمال سليمان "إن استهداف مشفى في قضاء شنكال جريمة بحق الإنسانية وعلى المجتمع الدولي محاسبة دولة الاحتلال التركي على ما فعلته".

وتساءل سليمان دور المنظمات الدولية وقال "أين المنظمات الدولية والحقوقية؟ لماذا لم يتوجهوا لمحاسبة الدولة التركية حيال ما ترتكبه لحق المدنيين، وبالأخص في شنكال التي عانت من بطش وظلم داعش؟".

مشاهد مجزرة مشفى عفرين لا تزال مرسخة بداخلنا واستهدف مشفى شنكال جددت جراحنا

ولفت سليمان الانتباه بأن استهداف مشفى قرية سكينيه لم تكون المرة الأولى وليست الأخيرة قائلاً "مشاهد مجزرة عفرين ضمن المشفى لا زالت مرسخة في أذهاننا ولم نستطيع نسيانها، وهذا المرة تجددت جراحنا مرة أخرى جراء تغازل المجتمع الدولي وإبقاء الطريق آمناً أمام الاحتلال التركي في تكرار تلك المجازر".

وأشار سليمان إلى المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي مساء يوم أمس في مركز ناحية زركان بإقليم الجزيرة والتي ادت لاستشهاد 14 مواطناً بين شهيد وجريح منهم أطفال ونساء، ومجزرة قرية الصفوية التابعة لناحية عين عيسى الأسبوع المنصرم، وشدد على سد الطريق أمام تلك الانتهاكات.

وبين سليمان مجزرة ناحية تل رفعت وأقيبة عام 2019 والعام المنصرم بحق المدنيين أغلبهم من الأطفال دون سن الـ 15، والتي أقدم أيضاً على ارتكابها الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ل)

ANHA