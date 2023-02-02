الطاقة الشمسية بديل عن محركات الديزل لري الأراضي في ظل الجفاف

أدى انحباس الأمطار وتأخر هطولها لثلاث أعوام متتالية في شمال وشرق سوريا، وتأخر تقديم مازوت الري في بعض الأحيان، وكثرة أعطال محركات الديزل المستخدمة للري وتكاليفها الباهظة، وكذلك حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات، التي تعد المصدر الرئيس لعنفات توليد الكهرباء حيث نتج عنه تقنين ساعات إمداد التيار الكهربائي إلى البحث عن وسائل بديلة؛ لحماية الموسم الزراعي وإنجاحه.

مع هذا الواقع، اتجه عدد من المزارعين في شمال وشرق سوريا إلى حلول بديلة لري الأراضي، ولجأوا إلى استخدام الطاقة الشمسية المتجددة بديلاً عن محركات الديزل ذات الأعطال الكثيرة والصيانة المكلفة.

هذا ويتم إنتاج الطاقة الشمسية باستخدام تقنية "الفولتوضوئية" التي تمتص حرارة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية، يتم استخدامها في تشغيل غطاسات الماء التي تتفاوت طاقتها في الضخ والسحب وذلك بحسب عمق البئر وعدد الألواح المركبة وقوة الغاطس.

وأشار المزارع من ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، طه النجم، إلى أن انحباس الأمطار لثلاث مواسم متتالية، والأعطال المتكررة في محركات الديزل (المازوت)، دفعته للجوء إلى الطاقة البديلة.

ركب، النجم، (102) لوح لامتصاص ضوء الشمس وتحويله لطاقة، يشغل بها (مضخة سحب) غاطس باستطاعة 40 حصان، يعمل في بئر عمقه 175 متر يضخ منه المياه من أنبوب بقطر 5 إنش يروي بها مساحة 420 دونم من الأرض المزروعة بالقمح.

وعند السؤال عن الفرق بين محركات الديزل والطاقة الشمسية؟ قال النجم " الطاقة الشمسية؛ طاقة نظيفة وصديقة للبيئة إلا أن عملها يتركز في النهار وتعمل حسب شدة سطوع الشمس، وبالتالي تكون غير كافية في بعض الأوقات، لتغطية ري المساحة المطلوبة، أما محركات الديزل نستطيع تشغيلها في أي وقت إلا أنه يترتب على استخدامها تكاليف إضافية من مازوت وصيانة ومراقبة دورية".

يوسف رمضان؛ هو الآخر مزارع من مقاطعة قامشلو، ركب في أرضه الزراعية التي يرويها عبر غاطس باستطاعة 40 حصان 96 لوح للطاقة الشمسية، وتضخ المياه من البئر من أنبوب بقطر 4 إنش.

أكد رمضان أن "تركيب الألواح الشمسية مكلف مادياً في البداية، لكنها توفر الكثير من المصاريف فيما بعد من مازوت وأعطال في المحركات".

هذا وتتراوح كلفة تركيب كل لوح من 110 دولار أميركي إلى 180 دولار حسب نوعية اللوح وحجمه، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء القواعد الحديدة لتثبيتها وتمديد شبكتها من الأكبال والبطاريات.

لجنة الزرعة تشجع

وقال الرئيس المشترك لمديرية الزراعة والري في مقاطعة قامشلو، نايف إبراهيم، إنهم "يشجعون المزارعين على اعتماد الطاقة الشمسية في الزراعة؛ كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتوفر الكثير من المصاريف".

مؤكداً أنه "لا خطط لديهم في الوقت الحالي؛ لدعم المزارعين لتركيب الألواح الشمسية".

هذا وتقدم لجان الزراعة بالتنسيق مع مديريات المحروقات في البلدات والمدن والنواحي في شمال وشرق سوريا مادة المازوت الخاصة بالري للمزارعين، في حين ينتقد بعض المزارعين تأخر حصولهم على دفعات المازوت المخصصة لهم خلال الموسم الزراعي أو قلة الكمية التي يتلقونها والتي لا تكفي للري وتشغيل المولدات والمضخات.

(ع ع/ سـ)

ANHA